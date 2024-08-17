الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 معتقلا

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجدّدت أوامر الاعتقال الاداري بحق 28 معتقلا.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر آب/أغسطس الجاري بلغ أكثر من 3432.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداريّ بين (جديدة وتجديد):

1. مهدي طه قاسم الشيخ، مراح رباح، شهران

2.حكمت ايمن محمود عودات، عقبة جبر، 6 أشهر

3.محمد زياد احمد طه، قلقيلية، 5 أشهر ونصف

4.عاصم مصطفى علي أحمد، نابلس، 3 أشهر ونصف

5.طه سعيد عبد الجواد بدران، البيرة، 4 أشهر

6.شريف عدنان شريف سعدي، سيلة الحارثية، 5 أشهر ونصف

7.عبيده عبد السلام فريد مرعي، مخيم جنين، 6 أشهر

8. رمزي عمر محمد قوار، بيت لحم، 4 أشهر

9. حسن منير مصطفى خمايسه، جنين، 6 أشهر

10. محمد سعيد توفيق علان، بيت عور التحتا، 4 أشهر

11. عبد الله علي محمد دار داوود، بيت دقو، شهران

12.عنان محمد محمود صافي، مخيم الجلزون، 4 أشهر

13.محمد رجا احمد فهيم الخطيب، بيتونيا، 6 أشهر

14.موسى مصطفى موسى اسمر، بدرس، 4 أشهر

15. شريف لوط عبد الحميد ابو حديد، الخليل، 4 أشهر

16. منجد سليمان عبد بني مفلح، بيتا،6 أشهر

17. محمد أيمن اسماعيل عبد الرحمن، مخيم عايدة، 4 أشهر

18. يزن بسام نعيم النتشة، الخليل، 3 أشهر

19. محمد إبراهيم حسين العبيات، بيت لحم، 4 أشهر

20.مجدي مرشد محمد الزعاقيق، بيت امر، 4 أشهر

21.فادي يوسف محمد شلالده، سعير، 6 أشهر

22. حمد بسام حمد زير، دورا، 4 أشهر

23. عدي فضل محمد اولاد محمد، دورا، 6 أشهر

24. أحمد جواد محمد حسون، بيت امرين، 4 أشهر

25. مأمون رشاد احمد ابو جوده، العروب، 4 أشهر

26. محمد عزات خليل بنات، العروب، 4 أشهر

27. عبد الناصر محمود احمد ابو قرندل، دورا، 4 أشهر

28. عمران عبد الفتاح حسن حجازي، نابلس، 4 أشهر