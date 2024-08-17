ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40074 والإصابات إلى 92537 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40074، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 92537 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 5 مجازر راح ضحيتها 69 شهيدا، و136 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.