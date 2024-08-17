هجوم صاروخي كبير من حزب الله على الاحتلال.. إصابة جنديين وحرائق كبيرة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين بجراح أحدهما خطيرة جراء سقوط قذيفة في "مسغاف عام" بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة أطلقت من لبنان، في حين أفاد مصادر صحفية بإطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وكان موقع "والا" أفاد بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء الهجوم على الجليل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط جريحين في "مرغليوت" وتضرر مبنى جراء القصف.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا كثيفا من لبنان استهدف الجليل الأعلى، مشيرة إلى رصد إطلاق عشرات الصواريخ، واضافت أن مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة "راميم ريدج" الحدودية أصابت شخصين.

ودوت صفارات الإنذار في صفد وعدد من المدن والبلدات في الجليل الأعلى، كما أعلن حزب الله أنه قصف لأول مرة مستعمرة "إيليت هشاحر" بصواريخ كاتيوشا ردا على اعتداءات إسرائيلية، خاصة على بلدة الكفور.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أكثر من 10 حرائق اندلعت في المناطق المفتوحة والزراعية نتيجة صواريخ حزب الله، وإن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق بصفد إثر سقوط صواريخ، وباندلاع حريق في حرش "بيريه" بالجليل الأعلى إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأهب كبير على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي على النبطية جنوبي لبنان في وقت سابق، وعن طلب وُجّه لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.

وفي لبنان، أفاد مصادر صحفية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، استشهد 10 أشخاص على الأقل -بينهم طفلان- وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان فجر اليوم السبت، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جميع الشهداء مواطنون سوريون، مشيرة إلى أن العدد النهائي سيُعلن بعد إجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

المصدر: "الجزيرة" + وسائل اعلام اسرائيلية