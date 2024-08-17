اعلان بيع مركبة

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة عن رغبتها في بيع مركبة من ملاكها بالمواصفات التالية :

نوع المركبة /موديل رقم السيارة لون السيارة تاريخ الانتاج عدد المقاعد الترخيص

متسوبيشي 6491094 فضي 2013 5 فلسطيني



فعلى الراغبين في الشراء تقديم عروضهم بالظرف مغلق و مختوم لدى سكرتارية الفروع/رام الله/بيت لحم /اريحا حتى نهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/8/2024 .

ملاحظة : معاينة المركبة في فرع بيت لحم للتواصل مع السيد اياد ابو طير هاتف رقم 0537416401 من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراُ .

اعتباراً من يوم 17/8/2024 ولغاية نهاية دوام 22/8/2024 .