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اعلان بيع مركبة

17.08.2024 12:12 PM
اعلان بيع مركبة

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة عن رغبتها في بيع مركبة من ملاكها  بالمواصفات التالية :

نوع المركبة /موديل رقم السيارة  لون السيارة  تاريخ الانتاج عدد المقاعد الترخيص
متسوبيشي 6491094 فضي 2013 5    فلسطيني

فعلى الراغبين في الشراء تقديم عروضهم بالظرف مغلق و مختوم لدى سكرتارية الفروع/رام الله/بيت لحم /اريحا  حتى نهاية  دوام  يوم الاحد الموافق 25/8/2024 .
ملاحظة : معاينة المركبة  في فرع بيت لحم للتواصل مع السيد اياد ابو طير  هاتف رقم  0537416401   من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراُ .
اعتباراً من يوم 17/8/2024 ولغاية نهاية دوام  22/8/2024 .

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