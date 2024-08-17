تحذير من توقف مستشفى العودة في جباليا عن العمل خلال 24 ساعة

وطن: قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة محمد صالحة، اليوم السبت، إن القطاع الصحي شمال قطاع غزة يعاني من نقص المستلزمات الطبية، ونفاد الوقود، وسيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة، في حال عدم دخول الوقود من منظمة الصحة العالمية.

وأكد صالحة، في تصريح صحفي، صدر اليوم السبت، أن مستشفى العودة يعمل حاليا بالمولدات الكهربائية الصغيرة قدر الإمكان لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.

يذكر أن مستشفى العودة تل الزعتر يتبع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية تقدم خدماتها الصحية والمجتمعية عبر مستشفياتها ومقراتها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.