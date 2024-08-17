شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من القدس
17.08.2024 11:56 AM
وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
الأحد 18/8/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا:
أجزاء من منطقة العيسوية وتشمل شارع المدارس ومحيطه , أجزاء من شارع المحاريق.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.