طلبة المدرسة الصيفية الدولية 2024 يجرون زيارات ميدانية إلى معالم الأردن

وطن: في إطار فعاليات المدرسة الصيفية الدولية لعام 2024، التي ينظمها مركز دراسات الصراع في الجامعة العربية الأمريكية وجامعة The New School في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُعقد هذا العام في العاصمة الأردنية عمان، قام الطلبة المشاركون بإجراء زيارات ميدانية لعدد من الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية الهامة في الأردن.

وتعد هذه الفعاليات جزءاً أساسياً من المساقات الأكاديمية التي يدرسها الطلبة خلال البرنامج، حيث تهدف الزيارات الميدانية إلى تعزيز فهمهم للنظريات الأكاديمية التي يتم مناقشتها في المحاضرات وربطها بالتطبيقات العملية على أرض الواقع.

وتساهم هذه الزيارات في تقديم تجربة تعليمية شاملة من خلال التفاعل المباشر مع المعالم التاريخية والثقافية التي تُعكس مواضيع الدراسة.

وخلال الزيارة، قام الطلبة بجولة في مواقع متعددة، مثل مدينة السلط، ومخيم الوحدات، وجبل القلعة في عمان، والعقبة، ووادي رم، وكذلك معالم ثقافية هامة تعكس التراث الغني للأردن.

وكانت الجولة فرصة للطلاب لاستكشاف العمق التاريخي والثقافي للمنطقة، وفهم كيفية تأثير هذه العوامل على الديناميات الاجتماعية والسياسية الحالية.

وأشار الطلبة أن التجربة منحتهم رؤية أعمق وأوضح للموضوعات التي تمت مناقشتها في المحاضرات الصفية، وأتاحت لهم فرصة للربط بين المعلومات النظرية والتطبيق العملي وفهم السياقات في الشرق الأوسط.