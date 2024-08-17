ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الزوايدة إلى 15

وطن: أفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، إلى 15 شهيدا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت الليلة، بركسا ومنزلا لعائلة العجل قرب مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأضافت المصادر، أن المسعفين انتشلوا شهيدين وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ماضي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.