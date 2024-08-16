"طوفان الأقصى" في اليوم الـ316.. نتنياهو يماطل في ابرام صفقة تبادل والاحتلال يكثف قصفه على مناطق متفرقة بالقطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ316، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واعلن قيادي في حماس ان نتنياهو يريد طرح صيغة جديدة للتفاوض عليها منذ البداية ليكسب المزيد من الوقت، كما انه يريد أن تُبقي ثغرة في الاتفاق لكي يكون قادرة على العودة للحرب لاحقاً، لافتا الى ان أيّ اتفاق لن يمر دون وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وتبادل الأسرى

فيما وجّه زعيم حزب "معسكر الدولة" في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، رسالةً إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مفادها "أنّك لن تستطيع الهروب بعد أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية معك أو بدونك".

وواصل الاحتلال حرب الابادة على قطاع غزة حيث استشهد 6 مواطنين، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ316: