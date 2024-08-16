مصدر في حماس: لن نقبل أقل من وقف تام لإطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع

وطن: أفادت وكالة "أ ف ب" نقلاً عن مصدرٍ في حماس، اليوم الجمعة، بأنّ حركة حماس لن تقبل بأقل من وقفٍ تامٍ لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزّة.

وقالت الوكالة وفق المصدر إنّ "الحركة لن تقبل بأقل من عودة طبيعية للنازحين من منازلهم في قطاع غزّة، وصفقة تبادل من دون شروط الاحتلال"، كاشفةً أنّ "وفد الاحتلال وضع شروطاً جديدة في سياق نهجه لتعطيل الصفقة".

كما لفتت الوكالة إلى أنّه "من شروط الاحتلال للتعطيل، الإصرار على إبقاء قوات عسكرية في محور فيلادلفيا"، مضيفةً أنّه من الشروط الأخرى أن يكون له الحقّ بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى إلى خارج فلسطين".

واليوم، أفاد مصدر قيادي في حركة حماس، بأنّ ما أُبلغت به قيادة الحركة حول نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزّة، لا يتضمّن الالتزام بما جرى الاتفاق عليه يوم 2 تموز/يوليو الماضي.

وفي بيانٍ مشترك أصدرته كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر، قالت إنّ "الاقتراح الأميركي يتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 أيار/مايو 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735".