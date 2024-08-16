الإعلام العبري: الدفاع الجوي يجرّب سبلاً جديدة ومختلفة لاعتراض مسيّرات حزب الله.. لكنها تفشل

وطن: تحدّثت إعلام عبرية، الجمعة، عن حادثة وصفتها بـ "السيئة والمأساوية جداً" حصلت في الشمال قبل عدة أيام، حينما أطلق حزب الله طائرة غير مأهولة متفجرة نحو الشارع 4، وذلك بعد الإعلان عن مقتل، ميخائيل سماره، من بلدة كفر ياسيف المحتلة جنوبي نهاريا.

وتعليقاً على هذه الحادثة، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة "الـ 13" العبرية، أور هيلر، إنّ جيش الاحتلال حاول اعتراض القطعة الجوية غير المأهولة، لكن عملية الاعتراض فشلت، وسقط الصاروخ المعترض وقتل ميخائيل وجرح 14 آخرين.

وأشار أور هيلر إلى أنّ الدفاع الجوي في سلاح الجو مع الصناعات الأمنية لجيش الاحتلال، يبذلان جهداً جهيداً طوال الوقت بشأن ماذا يفعلون مقابل تهديد طائرات حزب الله غير المأهولة.

وأضاف "منذ بداية الحرب، ونحن نتعامل بشكلٍ مختلف لاعتراض الطائرة المتفجّرة، بالاعتماد على طريقة وتفكير وشكل مختلف، وللأسف هذا فشل"، مضيفاً: "الصاروخ المعترض المختلف عما نعرفه نحن، المختلف بشكلٍ عام عن الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية والذي من المفترض أن تكون مهمته مواجهة هذا التهديد، لم ينجح عملياً في القيام بعمله".

وذكر المراسل أنّ "الآن في تشكيل الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو وفي الصناعات الأمنية، يحققون في هذا الفشل الخطير"، مع الإشارة إلى أنّهم "طوال الوقت يجرّبون سبلاً أخرى ومختلفة لمواجهة هذا التهديد".

وقبل أيام، اعترف الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال بوقوع أكثر من 19 إصابة في الشارع "رقم 4"، جنوبي نهاريا، معظمها ناتج عن سقوط صاروخ اعتراضي لجيش الاحتلال أثناء محاولته اعتراض مسيّرة لحزب الله، وهو ما جعل الكثيرين يربطون بينه وبين انفجار الصاروخ في مجدل شمس قبل أسابيع، والذي أكدت المقاومة أنه كان صاروخاً اعتراضياً لجيش الاحتلال.



المصدر: الميادين