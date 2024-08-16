غانتس لنتنياهو: لن تستطيع الهروب بعد أكبر كارثة في تاريخ "إسرائيل"

وطن: وجّه زعيم حزب "معسكر الدولة" في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، رسالةً إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مفادها "أنّك لن تستطيع الهروب بعد أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية معك أو بدونك".

وقال غانتس لنتنياهو: "ما خطبك؟ هل تعتقد أنّك تستطيع الهروب والإفلات بعد وقوع أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟".

وأضاف غانتس "انظر في عيون أهالي القتلى والأسرى والجرحى والشهداء. إنّهم يستحقون إجابات. إنّ الإسرائيليين يستحقون إجراء تحقيق عميقٍ وشامل. ليس بسبب لاهاي، بل بسببنا، ومن أجلنا".

وشدد غانتس على أنّ نتنياهو "لا يملك الشرعية لتدوير الزوايا، لذلك سيتم إنشاء لجنة تحقيق رسمية، سواء معه أو بدونه".

وأمس، حذّر غانتس، من أنّ الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزّة "لا يملكون مزيداً من الوقت"، داعياً نتنياهو "أن يكون شجاعاً، لمرّةٍ واحدة"، وأن "يتوقف عن اللعب بمصير إسرائيل".

وتتهم المعارضة "الإسرائيلية" نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مراراً بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على قطاع غزّة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي وقتٍ سابق، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ قادة الحرب في حكومة الاحتلال، أي نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال غالانت، والوزير في "الكابينت" بيني غانتس، "لا يثقون ببعضهم البعض"، في كيفية إدارة الحرب.



المصدر: الميادين