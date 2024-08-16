مستوطنون يقتحمون موقع "بئر ماعين" جنوب الخليل

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، موقع "بئر ماعين"، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، إن مستوطني "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، اقتحموا الموقع وقاموا بأعمال ترميم لبئر ماعين الأثري الواقع بالسفوح الشرقية من تل ماعين والقريب من قرية شعب البطم بمسافر يطا.

وحسب المواطنين في المنطقة، فإن المستوطنين يقتحمون بشكل متكرر البئر لأداء طقوس تلمودية، و إن هذا يندرج في إطار مساعيهم للسيطرة عليه وعلى كافة المواقع الأثرية بـ"تل ماعين".