وصول عدد من جرحى العدوان الإسرائيلي إلى ماليزيا لتلقي العلاج

وطن: وصل عدد من جرحى العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة ومرافقيهم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لتلقي العلاج، قادمين من جمهورية مصر العربية، تنفيذا لمبادرة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لاستقبال جرحى من غزة.

ووصلت إلى القاعدة الجوية في العاصمة كوالالمبور، طائرتان لسلاح الجو الماليزي تقلان على متنهما 41 جريحا و86 مرافقا من قطاع غزة، حيث كان في استقبالهم وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين الماليزيين، وسفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، وسفير جمهورية مصر العربية رجائي نصر.

ولحظة وصولهم، جرى معاينة وفرز الجرحى بإشراف فريق طبي ماليزي في مستشفى ميداني أقيم في المطار، قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال علاجهم.

وأكد وزير الدفاع الماليزي في مؤتمر صحفي، على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تواصل الحرب "الإسرائيلية| على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، مؤكدا أن مبادرة رئيس الوزراء والحكومة الماليزية تأتي في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

بدوره، شكر السفير أبو علي، الحكومة الماليزية والعاملين في قطاع الخدمات الطبية العسكرية الماليزية على توفير الرعاية والعناية بالجرحى، مؤكدا أن السفارة ستتابع رحلة علاج الجرحى في ماليزيا وستقدم لهم كل ما تستطيع من رعاية وفق الإمكانيات المتاحة.