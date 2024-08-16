الأونروا: المواطنون بغزة "عالقون في كابوس من الموت والدمار"

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن المواطنين في غزة "عالقون في كابوس من الموت والدمار".

وأشارت الوكالة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن "الخوف انتشر مرة أخرى بين العائلات الفلسطينية بقطاع غزة، عقب أوامر لجيش الاحتلال بإخلاء بعض من المناطق في المواصي".

وأوضحت أن أوامر الإخلاء شملت مناطق زعمت قوات الاحتلال أنها "منطقة إنسانية" في غزة.

وذكرت أن المواطنين في غزة "عالقون في كابوس لا ينتهي من الموت والدمار على نطاق لا يصدق".