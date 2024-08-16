الولايات المتحدة تقدم مقترحا لإسرائيل وحماس واجتماع قبل نهاية الأسبوع في القاهرة

وطن: أصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر بيانا جديدا عقب نهاية جولة المفاوضات في الدوحة، من اجل التوصل الى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، حيث اكد ان واشنطن قدمت مقترحا جديدا للاحتلال وللمقاومة الفلسطينية للتوصل الى اتفاق.

وجاء في البيان الثلاثي انه "على مدى الـ ٤٨ ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

ولفت البيان ان الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اليوم الجمعة بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ ايار ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.

وحسب البيان فان الاقتراح مبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

ولفت البيان ان الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، على ان يجتمع كبار المسؤولين من حكومات مصر وامريكا وقطر مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

واكد البيان انه "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفا "الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية."