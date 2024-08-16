منظمة التعاون الإسلامي تدين إرهاب المستوطنين وتدعو لمحاسبتهم

وطن: أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، الإرهاب المنظم والجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال، والتي كان آخرها هجومها المروع على قرية جيت شرق قلقيلية، من خلال إطلاق النار العشوائي على المدنيين، وإتلاف ممتلكاتهم وإحراق منازلهم ومركباتهم وأراضيهم الزراعية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم.

واعتبرت المنظمة ذلك، امتدادا للعدوان "الإسرائيلي" المفتوح على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محمّلةً جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم الآثمة.

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة إلزام جيش الاحتلال، بتفكيك جميع المستوطنات الاستيطانية ومليشياتها الإرهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها وتصنيفها كمنظمات إرهابية، وإنهاء منظومة الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي لأرض دولة فلسطين.