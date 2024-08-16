استشهاد مواطنة و3 أطفال في غارة للاحتلال على خيمة للنازحين غرب خان يونس

وطن: استشهدت مواطنة وثلاثة أطفال، اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن "غارة لجيش الاحتلال استهدفت خيمة لنازحين قرب مؤسسة أطباء بلا حدود غرب خان يونس، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين هم سيدة و3 أطفال".

وهذه المنطقة ضمن المناطق التي سبق أن ادعى جيش الاحتلال تصنيفها "إنسانية آمنة"، قبل أن يخرجها من هذا التصنيف.

وصباح الجمعة، قلص جيش الاحتلال "المنطقة الإنسانية" في مدينتي خان يونس ودير البلح حيث طلب من سكان عدة مناطق الإخلاء، إذ شهدت حالة نزوح لمئات المواطنين.

وعلى أقل من خمس مساحة قطاع غزة، يعيش أكثر من 1.7 مليون مواطن نازح في منطقة المواصي ومحيطها (غرب)، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية نتيجة حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة، بحسب منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".

والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد من جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.