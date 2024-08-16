عدنان الصباح يكتب لوطن.. السيد الرئيس طريق غزة باتجاه واحد

السيد الرئيس محمود عباس المحترم

لا أدرى إذا كان اعلانك أنك وكل القيادة ذاهب الى غزة هو قرار ستسعى لتنفيذه ام مجرد خطاب تعبوي وإعلان عن صدق نواياك بتنفيذ ما تم الإعلان عنه في بكين من رام الله

لا تذهب الى غزة الآن

اقولها وانا الذي دعوتك للذهاب الى هناك حين كان يجب ان تذهب لصناعة الوحدة والعيش في ظل الحصار وتوحيد الوطن والشعب.

لا تذهب الى غزة فالقادة الشجعان لا يتركون جنودهم في الجبهات الامامية اثناء المعركة والضفة هي جبهة الكل الامامية فابق وجندك مدافعين عن الثغور لتنتصر غزة فالنصر يبدا من هنا والهزيمة أيضا من هنا

لا تذهب الى غزة الان فاذا كنت جادا أنك ستنتقل منها الى القدس فرام الله أقرب يا سيدي من غزة ولا تفعل كمن فعل قبلك وقضى عمره باحثا عن طريق القدس غير طريقها الحقيقية فدمر الطرق وأضر بها وترك القدس نهبا لمن ينهب

لا تذهب الى غزة الآن لان الأعداء يسعون ويعلنون سعيهم للتخلص من حماس والمقاومة ووجودك سيعفيهم من اعلان هزيمتهم وهزيمة أهدافهم

لا تذهب الى غزة الان لان الأعداء يسعون الى حصر الدولة في غزة وغزة فقط وانت تمثل الشرعية ووجودك في الضفة سيمنعهم من حصر الدولة في غزة وإذا نفذت ما قلت وانتقلت انت وجميع القيادة الى هناك فلن تعودوا جميعا وستصبح غزة وحدها دولتنا

لا تذهب الى غزة فالقول إنك ذاهب الى هناك وكل القيادة فهذا يعني أنك ارحتهم من عبء كبير قد لا يستطيعون إنجازه وانت في رام الله.

لا تذهب الى غزة الان فما تحتاجه غزة ان تأتي بها الى الضفة لا ان تترك الضفة لسموترتيتش وبن غفير وعصابتهم وتذهب انت الى غزة.

إذا كان لا بد من انتقال القيادة فلتنتقلوا الى القدس فهي أولى بوجودكم بها احمل القيادة على ظهرك واذهبوا الى القدس مباشرة واجلس على بواباتها فليس أفضل من بوابات القدس مكانا للحكم بقائد شجاع يعرف طريقه للقدس فليس للقدس الا طريقا واحدا وهي من بواباتها التي يعرفها أصغر طفل فلسطيني وأقدم عجوز وما بينهما

لا تذهب الى غزة وادعو غزة ان تأتي اليك وتفتح دروبها للضفة والقدس واخرج على راس الجموع في الضفة لنفتح الدروب لإحضار غزة ونذهب معا الى القدس فلا قدس ان لم نكن معا

لا تذهب الى غزة فالطريق اليها يكون عبر.. اعد الاعتبار للمجلس التشريعي وكلف رئيس حكومة التوافق لتحصل على ثقة المجلس التشريعي وابدأ بتنفيذ اعلان بكين بدعوة الإطار القيادي المتفق عليه للشروع بأخذ دوره في القيادة

السيد الرئيس

الذهاب الى غزة مع كل القيادة اعلان رسمي عن ترك الضفة الغربية والقدس والابتعاد عن الطريق الى القدس أكثر وأكثر مع علمي الأكيد ان شعبنا في كل فلسطين قادر دوما على مواصلة الكفاح في سبيل حقوقه.

النصر الحقيقي يأتي من جبال الخليل ونابلس وأبواب القدس وقبابها اجراسها وغزة تقاتل لتأتي الى هنا لا لكي تذهب اليها.