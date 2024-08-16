مستوطنون ينفذون أعمال حفر بجوار مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات

وطن: نفذ مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، أعمال حفر بجوار مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مستوطنين شرعوا بأعمال حفر وتأسيس بجوار مدرسة عرب الكعابنة التي تخدم التجمعات البدوية في المنطقة، لإقامة بناء استعماري جديد بجوارها.

وأشار مليحات إلى وجود هجمة استيطانية شرسة، بحماية قوات الاحتلال، تستهدف التجمعات البدوية، بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي.