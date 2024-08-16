مجدي أبو زيد يكتب لوطن .. هل نتقدم أم نتراجع في مبادرات الإصلاح ومكافحة الفساد؟!

أعلنت الحكومة الفلسطينية في برنامجها الذي قدمته لسيادة الرئيس رداً على كتاب التكليف، وقبلها معظم الحكومات السابقة، عن برنامجاً إصلاحياً واعداً. ويقود ديوان الرقابة الإدارية والمالية هيئة، ومكافحة الفساد جهود تعزيز النزاهة والحوكمة ومحاربة الفساد، التي تركز في عملها منذ أربعة أعوام على الأقل على تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية. وكنت قد كتبت سابقاً حول أهمية التمييز بين الإصلاح الحكومي ومكافحة الفساد، حيث يخلط البعض بين المفهومين، لصالح الانطباع السائد بين الجمهور حول تفشي وإستفحال الفساد، وأنه يأخذ منحى تصاعدي مستمر، نتيجة لخلطة من الإعتبارات المرتكزة على الانقسام وضعف الثقة والأزمة الاقتصادية وضعف الشفافية وغياب البرلمان، مكونة ما أصبح يطلق عليه ب "الفساد الإنطباعي". وهنا أيضاً تجدر الإشارة إلى أن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) لديه عدداً من المقاييس العامة والمتخصصة في هذا السياق، بالإضافة إلى بعض الإستطلاعات التي تنشر سنوياً من قبل جهات مستقلة؛ غير أن عدم الثقة، والتشكيك، هو السائد حيال هذه المؤسسات ومقاييسها والمعلومات التي تصدرها، لذات الأسباب التي ذكرتها سابقاً، والموقف والدعاية السلبية ضد المؤسسات الأهلية.

إذن، كيف يمكن حسم الجدل حول التقدم أو التراجع في الإصلاح الحكومي ومكافحة الفساد في فلسطين؟ أعتقد أنه لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بدون إجراء تحليل مقارن للمقاييس الدولية المعتمدة في تتبع جهود الإصلاح ومكافحة الفساد، وبدون وجود مقياس فلسطيني ذو مصداقية وثقة، مع ضرورة الإشارة إلى أن فلسطين غير مدرجة على عدد من هذه المقاييس، إما لأسباب تتعلق بنقص بعض مصادر المعلومات التي تؤهلها للإنضمام التلقائي إلى هذه المؤشرات، وإما لأسباب سياسية تتعلق بالوضع القانوني لفلسطين تحت الإحتلال.

أهم مقاييس الحوكمة ومكافحة الفساد في العالم:

1. مؤشر مدركات الفساد: يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف الدول بناءً على مستويات الفساد المتصورة في القطاع العام، كما تحددها تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.

2. مؤشرات الحوكمة الدولية: يصدر عن البنك الدولي، ويقيس ستة أبعاد للحوكمة؛ حرية التعبير والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب "العنف"، فعالية الحكومة، جودة التنظيم، سيادة القانون، والسيطرة على الفساد.

3. مؤشر النزاهة العالمية: يصدر عن النزاهة الدولية، ويقيم وجود وفعالية الآليات التي تمنع إساءة استخدام السلطة، وتعزز النزاهة العامة.

4. مؤشر الموازنة المفتوحة: يصدر عن شراكة الميزانية الدولية، ويقيم الشفافية والمساءلة والشراكة على مراحل إعداد ونشر الموازنة العامة.

5. مؤشر ممارسة الأعمال: يصدره البنك الدولي، ويقيس سهولة ممارسة الأعمال في الدول، مما يمكن أن يعكس جودة الحوكمة والبيئة التنظيمة.

6. مؤشر التنمية البشرية: يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولا يركز بشكل حصري على الحوكمة أو الفساد، وإنما يقيس التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتي يمكن أن تتأثر بجودة الحوكمة.

لماذا لا توجد فلسطين في بعض أو جميع هذه المقاييس بشكل تلقائي؟

تواجه فلسطين عدة تحديات تمنع إدراجها في هذه المقاييس العالمية:

1. نقص السيادة والسيطرة: لا تملك فلسطين السيطرة الكاملة على حدودها ومواردها وقراراتها السياسية والسيادية، مما يؤثر على قدرتها على تقديم بيانات شاملة وموثوقة تتطلبها هذه المقاييس.

2. توفر البيانات وموثوقيتها: يمثل غياب السجلات الإدارية الموثوقة والمتسقة عائقاً كبيراً. تعتمد المقاييس الدولية غالبا على البيانات الإدارية التي تجد فلسطين صعوبة في توفيرها.

3. الاحتلال وعدم الاستقرار السياسي: يعوق الاحتلال المستمر وغياب الاستقرار السياسي تطوير هياكل حوكمة فعالة وتدابير مكافحة الفساد، مما يجعل من الصعب تلبية معايير هذه المقاييس.

4. الاعتراف الدولي المحدود: بعض الهيئات الدولية لا تعترف بفلسطين كدولة مستقلة بالكامل، مما يؤثر على أهليتها للإدراج في بعض المؤشرات.

ومع أهمية مؤشر الحوكمة والفساد وأهمية توفير البيانات والسجلات الإدارية التي تؤهل فلسطين للانضمام التلقائي لها أو لبعضها، إلا أنه من المهم ملاحظة أن هذه المؤشرات قد أعدت للدول المستقلة ذات السيادة، والتي تتحكم بقراراتها، وحدودها، ومواردها، وحياتها السياسية. إن استخدام هذه المقياس لوحدها قد يمثل ظلماً لفلسطين، حتى وإن أعطى بعض المؤشرات على التقدم أو التراجع في مستويات ومجالات معينة.

دور المجتمع المدني

يقود المجتمع المدني وبعض المؤسسات المستقلة والخاصة، الجهود لإعداد وإعلان نتائج مؤشرات الحوكمة ومكافحة الفساد المختلفة سنوياً في مجالات الحكم المحلي والقطاع الأمني والخدمة المدنية والقطاع الخاص. ولكن، هناك العديد من الملاحظات من الجهات الرسمية على تلك المؤشرات، خاصة في ظل الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال الذي لا يتحكم بالحدود والمعابر ولا يسيطر على موارده الطبيعية ولم يقم بإجراء الانتخابات منذ ما يقارب العقدين.

إضافة إلى ذلك، لا تستطيع فلسطين الانضمام إلى المؤشرات الدولية، وأهمها مؤشر مدركات الفساد الدولي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. فلسطين لم تُدرج على هذا المؤشر منذ حوالي العقدين بسبب نقص المصادر المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بالسجلات الإدارية. فلسطين يمكنها التأهل تلقائياً للانضمام إلى هذا المؤشر الدولي إذا توفرت ثلاث مصادر أساسية وتكررت لمدة عامين على الأقل.

أهمية تطوير مؤشر فلسطيني مستقل

من الضروري تطوير مؤشر فلسطيني يعكس التحديات والإنجازات، مع مراعاة السياق المحلي والوضع الخاص لفلسطين. هذا المؤشر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لفلسطين، بما في ذلك تأثير الاحتلال. يجب الاعتماد على البيانات المتاحة والتي يمكن جمعها بانتظام داخل فلسطين، مثل الاستطلاعات وتقييمات الخبراء والسجلات الإدارية المحلية.

ومن المهم في هذا السياق العمل على ضمان الاستقلالية والمصداقية لهذا المؤشر المقترح، حيث يجب أن يتم تطوير وإدارة هذا المؤشر من قبل فريق وطني مستقل وذو مصداقية، لضمان الحيادية والموثوقية. ويجب أن يوفر المؤشر رؤى يمكن أن توجه السياسات والقرارات، مما يساعد في تحسين جهود الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد. ومن الضرورة ولزيادة المصداقية، إشراك منظمات المجتمع المدني والجهات المستقلة الأخرى في تطوير ومراقبة المؤشر، لضمان الشفافية والمساءلة، تحت إشراف الجهاز المركزي للإحصاء.