تضم شبكة أنفاق ضخمة ومعدات عسكرية وشاحنات .. حزب الله يكشف عن جزء يسير من مدينته تحت الأرضية

وطن: نشر حزب الله، اليوم الجمعة، مشاهد لشبكة أنفاق ومعدات عسكرية، للمرة الأولى، وذلك تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، في ظلّ تصاعُد التوتر في أعقاب اغتيال الاحتلال لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر في بيروت.

وكشف حزب الله في المشاهد التي بثّها، عن منشأة عسكرية مرتبطة بشبكات أنفاق، باسم "عماد 4"، تظهر فيها شاحنات، ومقاتلون، ودراجات نارية، ومنصات لإطلاق صواريخ على شاحنات، من داخل شبكة الأنفاق.

وترافقت المشاهد التي بثّها حزب الله، مع صوت أمينه العامه، حسن نصر الله، الذي يقول: "المقاومة اليوم في لبنان، بما تمتلك من سلاح، ومن عتاد ومن إمكانيان، وقدرة وكادر، وتجارب، وعزم؛ هي أقوى من أي زمان مضى، منذ انطلاقتها في هذه المنطقة".

ويظهر مقطع الفيديو الأنفاق العملاقة وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بسهولة بمرور الشاحنات والدراجات النارية.

ويجسد الفيديو رحلة عبر أحد الأنفاق، لتكشف عن متاهة طويلة ومضيئة تحت الأرض حيث تمر الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع، وفي نهاية الفيديو تظهر منصات إطلاق الصواريخ التي يتم سحبها من تحت الأرض واسم المنشأة.

وحسب مصادر "حزب الله" فإن رسالة "عماد 4" هي:

إظهار ليس فقط جزء يسير من القدرات الصاروخية للمقاومة، بل في تبيين مستوى "السرية الممتازة جدا" التي تحيط بمكان تموضع هذه القدرات.

المنشأة الموجودة في "عمق الأرض ليست فقط بعيدة عن القدرات الاستعلامية المعادية، بل أيضا توفر الحماية اللازمة والكافية حيال الاستهدافات المعادية".

سرية المكان "وحصانته يتيحان تحييد هذه القدرات عن أية ضربات استباقية إسرائيلية" ويضمنان توفر استخدامها المؤكد في أي استحقاق عملياتي للمقاومة ابتداء وردا".

رسالة الفيلم، بهذا المعنى، هي أن مراهنة العدو على "ضربة استباقية للمقاومة ستكون فاشلة"، وسيكون لدى المقاومة دائما كامل القدرة للرد القاسي والمدمر، هي قدرة "الضربة الثانية" كما تُسمى في العلوم الإستراتيجية.

يُظهر الفيلم أن المنشأة "مرقمة بالرقم 4"، مما يشي بأنه واحدة من سلسلة منشآت ليس معلوما عددها الحقيقي. وربما تكشف المقاومة لاحقا عن حلقات أخرى من هذه السلسلة".

يظهر الفيلم "مدى الراحة العملياتية التي يعمل فيها المجاهدون تحت الأرض في المنشأة التي هي بحجم مدينة، وليس معلوماً أين تبدأ وأين تنتهي وبماذا تتصل".