لجان المقاومة: الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين لا يكون إلا بتصعيد الانتفاضة والمقاومة

وطن: نعت لجان المقاومة، الشهيد رشيد عبد القادر سدة (23 عامًا) الذي ارتقى برصاص المستوطنين مساء أمس الخميس في بلدة جيت شرق قلقيلية، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي في إطار الحرب الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه.

وشددت لجان المقاومة في تصريح صحفي، يوم الجمعة، على أن "جرائم العدو الصهيوني ومستوطنيه في الضفة وغزة تأتي في سياق مخطط إبادة شعبنا وتدمير كل مناحي ومقومات الحياة، لكسر إرادته ودفعه لهجرة أرضه ووطنه".

وأضافت: "شعبنا سيواصل صموده ومقاومته وتمسكه بحقه الأصيل في أرضه ومقدساته وسيهزم آلة الحرب والاجرام وكل المخططات الخبيثة التي تستهدف ووجوده وقضيته".

وأشارت لجان المقاومة، إلى أن "الرد على جرائم العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين المجرمين لا يكون إلا بتصعيد الانتفاضة والمقاومة وإشعال الأرض ثورة ونارًا تحت أقدام الغزاة الصهاينة".