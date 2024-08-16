حماس تدعو للانتفاض والتصدي لجرائم الاحتلال وهجمات مستوطنيه

وطن: دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة الجمعة، محافظات الضفة الغربية المحتلة كافة للانتفاض غضبا لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية، وتفعيل سبل المقاومة حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن هجوم المستوطنين الإجرامي على قرية جيت شرقي قلقيلية، الذي شمل حرق وتنكيل وتخريب الممتلكات، دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية بحق أرضنا وشعبنا بالضفة الغربية.

ونعت حماس الشهيد البطل رشيد محمود سدة، الذي ارتقى بنيران ميليشيات المستوطنين في قرية جيت، مؤكدة أن دماءه الزكية لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال.

وشددت حركة حماس على أن سياسة الاقتحامات والاغتيالات، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً بأرضه ومقدساته.

ومساء الخميس، هاجم حوالي 100 مستوطن متطرف قرية جيت شرقي قلقيلية، وأضرموا النار في عدد من منازل ومركبات المواطنين، وهاجموهم بالزجاجات الحارقة والحجارة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب رشيد محمود عبد القادر سدة (٢٣ عاما)، وإصابة مواطن بحالة حرجة في الصدر برصاص مستوطنين في القرية.