الجهاد الإسلامي: هجوم المستوطنين على قرية جيت إعلان حرب على الضفة

وطن: قالت حركة الجهاد الإسلامي، ليلة الجمعة، إن هجوم عصابات المستوطنين على قرية جيت شرقي قلقيلية، وإحراقهم عددا من المنازل والمركبات، وإطلاق الرصاص على أهالي القرية، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين، إعلان حرب على الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.

وأضافت حركة الجهاد، في تصريح، أن قيام جيش الاحتلال بمحاصرة القرية أثناء الهجوم يذكر بالمجازر التي نفذتها عصابات شتيرن والأرغون والهاغانا وغيرها عام 1948، بهدف تهجير شعبنا من أرضه.

وتابعت "مشاركة جيش الاحتلال في تأمين الحماية لهذه الجرائم يثبت أن ما يجري تنفيذه خطة حكومية برعاية مجرم الحرب بنيامين نتنياهو".

ودعت حركة الجهاد الأهالي في قرى ومدن الضفة للاستمرار في التصدي لعصابات المستوطنين وجرائمهم لحماية أرضنا وأبنائنا.

ومساء الخميس، هاجم حوالي 100 مستوطن متطرف قرية جيت شرقي قلقيلية، وأضرموا النار في عدد من منازل ومركبات المواطنين، وهاجموهم بالزجاجات الحارقة والحجارة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب رشيد محمود عبد القادر سدة (٢٣ عاما)، وإصابة مواطن بحالة حرجة في الصدر برصاص مستوطنين في القرية.