الاحتلال يداهم منازل وينكّل بالمواطنين في الخليل

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، منازل المواطنين ونكلت بعدد منهم في عدد من أحياء البلدة القديمة في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة القديمة، وداهمت عددا من منازل المواطنين في وادي الحصين وحارة جابر ووادي النصاري، وقامت بتفتيشها والبحث في كاميرات المراقبة.

كما احتجزت تلك القوات عددا من العائلات من بينهم نساء وأطفال ونكلت بهم ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم في تلك الأحياء.

وكانت قوات الاحتلال قد عزلت الشهر الماضي أحياء السلايمة وجابر ووادي الحصين بشكل كامل عن باقي المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد أن أغلقت بالأسلاك الشائكة كافة المداخل والمخارج التي تربط تلك الأحياء مع باقي أجزاء المدينة.

وأجبرت المواطنين على التوجه إلى ما يسمى حاجز "160" العسكري، للخروج أو الدخول إلى الأحياء الثلاثة المذكورة، والذي يبعد عنها نحو 2 كم، ويشترط الاحتلال على المواطنين تسجيل أسمائهم بشكل مسبق للسماح لهم بالعبور.

ويعاني أهالي ما يزيد عن 11 حيا من أحياء البلدة القديمة، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من تصعّيد كبير في الإجراءات القمعية التي تفرضها قوات الاحتلال، واعتداءات المستعمرين وانتهاكاتهم المستمرة بحق أهالي البلدة، التي شملت فرض قيود على حركة تنقل الأهالي، وفرض حظر للتجوال في الليل يمتد أحيانا إلى النهار، إضافة إلى اقتحام المنازل والتنكيل المستمر بالمواطنين.