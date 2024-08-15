"طوفان الأقصى" في اليوم الـ315.. حرب الابادة مستمرة وعدد شهداء غزة يتجاوز 40 ألفاً

وطن: في اليوم الـ315 لـ"طوفان الأقصى"، أعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 40 ألفا و5 شهداء، وعدد المصابين 92 ألفا و401 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لإحصاءات الوزارة، فقد بلغت نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33%، ونسبة كبار السن 8.6%، ونسبة النساء 18.4%.

وتواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، مكبّدةً جيش الاحتلال مزيداً من الخسائر.

واستهدفت سرايا القدس، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مدرسة المعري وحي السميري، شمالي شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس ومجموعات الشهيد عبد القادر الحسيني، بصواريخ "107"، تجمعاتٍ لجنود الاحتلال وآلياته في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.

بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى، مقر قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي وتجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محور "نتساريم"، بصواريخ من نوع "107".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ315: