محدث|شهيد وإصابة حرجة في هجوم للمستوطنين على قرية جيت شرق قلقيلية

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح حرجة برصاص المستوطنين، مساء اليوم الخميس، خلال هجومهم على قرية جيت شرق قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة بوصول جثمان شهيد، وإصابة حرجة بالصدر برصاص مستوطنين، إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين هاجموا قرية جيت، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح حرجة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الصدر في قرية جيت، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد اشتوي، إن المستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في قرية جيت، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات.