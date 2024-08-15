مستوطنون يستولون على بناية سكنية في سلوان

وطن: استولى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، على بناية سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، استولوا على بناية سكنية لعائلة شحادة مكونة من 5 شقق سكنية، بزعم ملكية اليهود للأرض المقامة عليها منذ العام 1881.

وجاء استيلاء المستوطنين على البناية عقب رفض محكمة الاحتلال العليا الاستئناف الذي تقدمت به عائلة شحادة ضد قرار قضائي سابق أعطى الجمعية الاستيطانية الحق بالاستيلاء عليها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطرقات المؤدية إلى بناية عائلة شحادة، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لها واستيلائهم عليها، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدد من أفراد عائلة شحادة، ومنعتهم بالقوة من الوصول إلى البناية، وأطلقت قنابل الصوت باتجاههم.

يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بتهجير أربع عائلات من حي بطن الهوى في سلوان، بناء على ادعاء جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بأن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي الحي تعود لليهود منذ عام 1881.

ومنذ العام 2015، سلمت سلطات الاحتلال إخطارات وبلاغات قضائية للعائلات في حي بطن الهوى، لإخلاء منازلهم.