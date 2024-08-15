الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي يكتب لوطن.. ما بعد الدوحة والنصر المطلق

أمنيتي ان تتحقق الصفقة ويخرج الدخان الأبيض من إجتماعات الدوحة اليوم، لكن من وجهة نظري ما بعد الدوحة هو الأهم، وعليه نشير للتقاط التالية:

أولا- إرسال مستشار نتنياهو السياسي أوفير فالك مع الوفد نذير شؤم كما قالت وكالة "واللا" ، وعادة يرسله لمنع الوفد الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمر التي وضعها نتنياهو، مما يشير لتوجه "النتن ياهو" الحقيقي

ثانيا- تصريحات مستشار نتنياهو السابق باللغة الانجليزية والذي قال "إما عودة كل المخطوفين او قطع الكهرباء عن غزة كليا خلال اسبوع"، وعادة هذا المستشار يعبر عن توجهات نتنياهو الفعلية

ثالثا- بوجود هذا الحشد من الاساطيل في منطقة غرب آسيا، سوف يستأسد نتنياهو ويعاند، لأنه يريد توريط الأمريكي في معركة عنوانها ضرب العمق الإيراني، فهي فرصة بالنسبة له وللصقور في واشنطن لضرب المواقع التووية الأستراتيجية في إيران، والتخلص من الوجود الفلسطيني الذي اصبح عبء على الامن الإسرائيلي وعلى مفهوم الإستقرار الفردي قبل الجماعي لدولة إسرائيل

رابعا- نتنياهو يتحدث عن النصر المطلق، وهذه الصفقة ستحقق وتعزز الهزيمة المطلقة له سياسيا، أي انه سيفشل في أن يعيد نفسه على عرش الملوكية لدى بني إسرائيل، كما كان يعمل ويخطط، وعرش الملوكية تتطلب ما هو ابعد من غزة

خامسا- قد يذهب نتنياهو للمرحلة الإنسانية من الصفقة ولكن ضمن شروط قاسية اساسها عدم وقف الحرب، وبحيث يستطيع استئناف الحرب "الذبح" بعد انتهاء المرحلة الاولى، وهذه الشروط لن تقبل فيها حماس، لأن المطلوب الآن لمنع الرد الإيراني ورد حزب الله واليمني وغيره، هو وقف كلي للحرب وهذا يتعارض مع توجهات نتنياهو

سادسا- هناك في الداخل الإسرائيلي وبالذات لدى جمهور اليمين دعم كبير لموقف نتنياهو ورفض كلي لموقف قيادة الجيش والامن، ويبدو ان جدعون ساعر يلحن على نفس اللحن لأنه يبحث عن عودة لليكود بإعتباره خليفة نتنياهو المحتمل

سابعا- يتبين بوضوح ان قصة سموتريتش وبن غفير ورفضهم لأي صفقة لم تكن سوى ذريعة، وأن الرافض الحقيقي للصفقة هو نتنياهو، وشروطه الجديدة ومناوراته السياسية وممارساته العملية "عمليات الإغتيال" تثبت ذلك، نتنياهو بدون استمرار الحرب وتوسيعها سيذهب سريعا الى مزابل التاريخ، لكن بقاء التصعيد والحرب ستعطيه فرصة لكي ينجو، وهو من قال لمجلة التايم "إما ان نفوز وننجوا، وإما أن نخسر ونتعرض لأضرار كبيرة"، وهنا النجاة له، والضرر لكل دولة الكيان

ثامنا- نتنياهو إزداد تطرفا وعنفا في توجهاتها بعد عودته من واشنطن، وهذا يشير بشكل واضح لحصوله على دعم الدولة العميقة في واشنطن والتي تمثل أهم اللوبيات "الصهيونية والمتصهينة من مختلف المشارب حتى العربية" والكارتيلات الإحتكارية والحزب الجمهوري وجزءا من إدارة بايدن من الصقور، وهذا وحده كفيل بالتشدد في الشروط وليس بتسهيلها.

أخيرا، كما قال الإستاذ "أليف صباغ": "لن يرضخ نتنياهو حتى يتعرض جيشه لهزيمة أخرى ويلحق فيه خسائر كبيرة، شرط ان تبقى امريكا على الحياد *

لكن أمريكا لن تكون على الحياد، والمعركة بالنسبة الى نتنياهو وجودية، بمعنى أن أمن إسرائيل لا يتحقق ببقاء الوجود الفلسطيني، وثبت بعد السابع من تشرين/أكتوبر وتداعياته، أن كل نظريات الأمن القومي قد فشلت، والسبب، هو بقاء كتلة ديموغرافية فلسطينية على الأرض الفلسطينية، ورغم ان انهاء هذه الكتلة كوجود صعب ويكتنفه التعقيد، لكنه ممكن، وهذا لا يتحقق إلا في ظل حرب إقليمية شاملة، سيستغلها نتنياهو لتنفيذ مخططاته إن إستطاع، وبذلك يحقق "النصر المطلق"

ما بعد الدوحة ليس صفقة وإنما منحنى تصعيدي الميدان وحده سيقرر شكله وطبيعته، وكل ما يسعى له نتنياهو هو إعادة رسم الخرائط في المنطقة بما يؤدي لتسيد إسرائيل على المنطقة، خاصة أن تداعيات السابع من تشرين/اكتوبر أفرزت واقع جديد يتمثل في عدم قدرة الكيان الإسرائيلي على البقاء بدون الولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثل ذلك من خطر إستراتيجي على الدولة اليهودية، وأفرزت أيضا محور يضع دولة الكيان في حلقة نار ستخنقها ضمن مفهوم الإستنزاف، وهذا الواقع يفرض خلق وقائع جديدة يعمل عليها نتنياهو ويستدعيها بعمليات الإغتيال التي قام فيها

المخاطر كبيرة والصراع يحتدم وأي صفقة يعني ضرورة وجود مبادرة سياسية وبالذات بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والواقع يشير أن لا مبادرات سياسية ممكنة في ظل نتنياهو وحكومته، وبالتالي لا صفقات ممكنة بوجود نتنياهو على رأس الحكومة