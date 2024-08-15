بسرب من المسيرات وصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يستهدف مستوطنة جديدة وتموضعات لجنود الاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الخميس، شنّ مقاتليها هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على موقع "خربة ماعر" العسكري الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوضحت المقاومة، في بيانٍ، أنّ المسيّرات الانقضاضية استهدفت أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود جيش الاحتلال، محقّقةً أهدافها بدقة.

وشدّدت المقاومة على أنّ هذا الهجوم، وفضلاً عن أنّه في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد مقاومته، فإنّه يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة ‏العباسية.

وفي عملية أخرى، أكدت المقاومة استهدافها نقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع المالكية العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة محقّقةً إصابة مباشرة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع "معيان باروخ" ‏بقذائف المدفعية.‏

بينما، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان مستهدفاً بلدات كفركلا والناقورة والخيام، وبلدة يارون التي تعرّضت للاستهداف بمسيّرة إسرائيلية، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عدّة عمليات، كان آخرها استهداف مستوطنة ‏"كريات شمونة"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، حيث أقرت "القناة 12" الإسرائيلية، بوقوع إصابات مُباشرة واندلاع حريق في محيط محطة حافلات.

المصدر: "الميادين"