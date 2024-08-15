3 شهداء وعدد من المصابين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للمواطنين شرق خان يونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين في مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، إضافة لعدد من المصابين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للمواطنين في حارة أبو مصطفى بمنطقة قاع القرين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنا وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.