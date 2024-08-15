"وحشيتكم باتت خطراً داهماً على اسراكم" .. كتائب القسام تكشف تفاصيل مقتل أحد اسرى الاحتلال

وطن: قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة إن التحقيق الذي أجري بشأن مقتل أسير على يد حارسه بيّن أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له إن "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى"، موضحا أن كتائب القسام ستشدد التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن.

وحمّل أبو عبيدة "العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر".

وأضاف أن الاحتلال "كسر كل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته الإبادة الوحشية ضد شعبنا".

وكان أبو عبيدة كشف قبل أيام أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى محتجزين لدى المقاومة قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير "إسرائيلي" وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.

وحمّل أبو عبيدة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مجازر الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقال إنه سيعلن عن نتائجها لاحقا.