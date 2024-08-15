"تصاعد اعتداءات المستوطنين": سرقة مئات الأغنام في أريحا وتدمير محاصيل زراعية في بيت لحم

وطن: في تصاعد مستمر للاعتداءات الاستيطانية، شنّ المستوطنون سلسلة هجمات على مناطق متعددة في الضفة الغربية.

ففي منطقة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، قام المستوطنون اليوم الخميس بسرقة قطيع أغنام يملكه المواطن محمود رحيل كعابنة أثناء رعيه، واقتادوه إلى بؤرة استيطانية شرقي عين الحلوة، هذا الاعتداء جاء بعد يوم واحد فقط من سرقة نحو 200 رأس من الأغنام في تجمع رأس عين العوجا البدوي شمال أريحا.

وفي جنوب شرق بيت لحم، يواصل المستوطنون منذ عدة أيام رعي أغنامهم في أراضي قرية المنية، مما أدى إلى إتلاف مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والعدس، والتي تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية.

وقامت مجموعات من المستوطنين بإطلاق النار في الهواء لترهيب المزارعين ودفعهم لترك أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها.

وفي ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، نصب المستوطنون 8 بيوت متنقلة وخيامًا فوق أراضي المنية في مناطق الطينة، حجار، وواد الأبيض، والسروجيات، في خطوة تعكس تصعيدًا لأطماعهم الاستيطانية.