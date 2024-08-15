صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 40 الف منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40005 شهيدا و92401 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان المستمر لليوم الـ 314 على التوالي.

وأوضح التقرير انه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ارتكب الاحتلال ثلاث مجازر مروعة ضد العائلات، أسفرت عن وصول 40 شهيدًا و107 إصابات إلى المستشفيات.

وأضاف التقرير ان فرق الإسعاف والدفاع المدني لا تزال تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، نتيجة القصف المستمر.