معتقلان من جنين يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

وطن: دخل معتقلان من مدينة جنين، اليوم الخميس، عامين جديدين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن المعتقل سمير عبد الفتاح رضا طوباسي دخل عامه الـ24 في الأسر، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، علماً أنه واجه العزل الانفرادي مرات عديدة خلال سنوات اعتقاله، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير.

فيما دخل المعتقل أحمد طاهر ناجي عامه الـ22، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن 30 عاما، وحصل وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.