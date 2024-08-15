الاحتلال يعتقل 16 مواطنا ويحرق منزلا في محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 16 مواطنا من محافظة الخليل، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت الشقيقين صبيح وسلطان أبو شخيدم، وقصي أبو تركي، وزهير أبو داود، وسعيد أبو داود، ونعيم أبو تركي، وبسام فضل داود.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من منطقة واد السمن، وهم: سعيد أبو حديد، وعبد الله بسام طه، وسالم أبو صبيح.

ومن مخيم الفوار، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حمزة ماجد الحموز، ومحمد فتحي المقوسي، ومصطفى عبد العزيز صلاح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت المحامي محمد عزمي الزماعرة، وعبد الجودة ملحم، ونور علي ابو ماريا.

وفي السياق، أحرقت قوات الاحتلال منزل المواطن عدنان أبو حماد، جراء إطلاق قنبلة الغاز السام، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

كما داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية في بلدة سعير شرق الخليل، لعائلة جرادات، واستولت على جزء من البضائع الموجودة بداخلها.