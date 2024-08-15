الاحتلال يرسل قادة أجهزته الاستخبارية لاجتماع الدوحة

رام الله – وطن: قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن وفد الاحتلال، الذي سيشارك في محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، سيتكون من قادة أجهزة أمن الاحتلال الموساد والشاباك ومسؤول فريق الأسرى في الجيش.

ولفتت إلى أن نتنياهو أرسل ديفيد برنياع ورونين بار واللواء نيتسان ألون، إلى قطر، وأوضحت الشبكة أن رئيس حكومة الاحتلال أعطى تفويضا للوفد بشأن المحادثات، لكن من غير المعلوم مستوى التفويض وهل يصل إلى حد القدرة على عقد اتفاقات أم إجراءات مفاوضات أوسع فقط.

وكانت هيئة البث العبرية قالت إن " بنيامين نتنياهو متمسك بشرطين قبيل انطلاق المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة".

وأوضحت الهيئة، أن "الشرطين اللذين يتمسك بهما نتنياهو هما البقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة"، مبينة أنه إذا تم الانسحاب من محور فيلادلفيا، فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر".

وأضاف أن "ممثلين للموساد والشاباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدا للصفقة".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال إرسال وفدين إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات الدوحة، بينما جددت حماس التأكيد على موقفها الرافض للتفاوض وفق شروط ومعطيات جديدة.