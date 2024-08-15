3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال على حي الصبرة في غزة

وطن: استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة خزيق بحي الصبرة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه المجمع الإسلامي في الحي.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال توغلت بشكل محدود جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتحديدا في أرض البرعصي ومحيط مصنع ستار وشارع السكة انطلاقاً من موقع تمركز الاحتلال في منطقة مفرق الشهداء المعروف بمحور "نتساريم" جنوب المدينة، وسط قصف الطيران الحربي وإطلاق قذائف مدفعية صوب الحي.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال استهدف منزلا في منطقة معن شرق مدينة خان يونس، فيما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مدينة غزة، وجنوب حي الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39965 مواطنا وإصابة 92294 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.