مستوطنون ينصبون "كرفانات" على أراضي المنية جنوب شرق بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بيوتا متنقلة "كرفانات" على أراضي المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن مجموعات من المستوطنين نصبوا ثمانية بيوت متنقلة على أراضي المواطنين في مناطق الطينة، وحجار، وواد الأبيض، والسروجيات شرق القرية، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية.

يشار الى أن المستوطنين صعّدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على المزارعين في قرية المنية، عبر الاستيلاء على محصول القمح والشعير والعدس، وعلى معدات زراعية.