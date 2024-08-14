"طوفان الأقصى" في اليوم الـ314.. حرب الابادة متواصلة والمقاومة تدكُ الاحتلال في محاور عدة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ314، وما زالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بحق الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم

واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى معظمهم في خان يونس.

وفي الأثناء، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال يمنع إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع منذ 100 يوم.

ميدانياً، تواصل المقاومة في قطاع غزة خوض اشتباكات ضارية ضدّ قوات الاحتلال في محاور القتال، ولا سيما في رفح وخان يونس، إلى جانب استهدافها القوات الإسرائيلية في "نتساريم".

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أن عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب على غزة بلغ 10 آلاف و56 جنديا. 37% من الجرحى يعانون من إصابات في الأطراف.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ314:

12:53|تدمير جرافة الاحتلال مركبات الأهالي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس

12:46|جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة

12:44|اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وانفجار عبوات ناسفة قرب قبر يوسف شرق نابلس

12:15|إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.