إصابات إثر هجوم قوات الاحتلال على منازل المواطنين في بلدة الخضر

وطن: أصيب مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، إثر هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة شاب بشظية رصاص حي بالظهر، وآخر بقنبلة غاز في الكتف، وفتاة بقنبلة صوت في اليد، في بلدة الخضر، وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوة من جيش الاحتلال هاجمت منازل المواطنين في منطقة "ام ركبة" في البلدة، حيث أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال اعتدوا على مواطنين بالضرب، ولاحقوا الشبان في شوارع وأحياء البلدة.