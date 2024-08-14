إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في طوباس

وطن: أصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة خلال عملية عسكرية بمدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة استشهاد 5 فلسطينين بنيران قوات الاحتلال.

ونقلت هيئة البث عن مصادر بجيش الاحتلال لم تسمها، قولها إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أُصيب آخران بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة في طوباس بغور الأردن.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الانفجار وقع خلال عملية عسكرية للجيش في طوباس وبلدة طمون، ومخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين، وأسفر عن إصابة 4 جنود تم نقلهم إلى مستشفى.

وفي وقت سابق الأربعاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من طوباس وطمون، بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، اغتال خلالها 5 فلسطينيين وأصاب واعتقل آخرين.