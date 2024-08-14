مجلس "نداء فلسطين" يرحب بإعلان بكين ويدعو لاجتماع الإطار القيادي الموحد

وطن: رحب مجلس "نداء فلسطين" بإعلان بيكين، ودعا للتنفيذ الفوري له، تعبيرا عن ضرورات التقيد بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وقال أعضاء مجلس نداء فلسطين في بيان وصل وطن نسخة منه، إن المجتمعين إذ يثمنون النتائج التي انتهى لها اجتماع بكين، ويعتبرون التخلص من العقبات التي كانت تبرز في محطات الحوار السابقة، خطوة ايجابية تتوافق مع ما يمر به شعبنا من تحديات وجودية وجرائم الابادة الجماعية بكل اشكالها، ومحاولات صهيونية – إمبريالية للتملص من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي المقدمة حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد المجتمعون في رام لله اليوم على ضرورة تحويل مقررات (اجتماع بكين) الى خطوات عملية لا بد من تنفيذها، وطالبو الرئيس محمود عباس، بالدعوة الى البدء بتنفيذ قرارات اجتماع بكين، وفي المقدمة اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني الموحد كما ورد في الاعلان، من أجل وضع الآليات الضرورية لتطبيق مقررات الاجتماع المذكور، وبشكل خاص تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، كما وتطبيق كافة القرارات التي صدرت عن اجتماع بكين بتاريخ 23 تموز الماضي.

ودعا المجتمعون كافة القوى السياسية الفلسطينية، والحراكات والشخصيات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، بالوقوف معا من أجل التمسك بمقررات استعادة الوحدة الوطنية، والوقوف في وجه الجريمة المروعة التي ترتكبها اسرائيل وحلفاءها والتي تستهدف شعبنا وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.