حزب الله يستهدف "كريات شمونة" بالـ"كاتيوشا".. وإعلام الاحتلال يقر بإصابات مباشرة

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الأربعاء، عدّة عملياتٍ ضد أهدافٍ تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لقطاع غزّة ومقاومته، ضمن جبهة الإسناد المُستمرّة منذ الـ 8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي أحدث عملياتها، قصفت المقاومة مستوطنة ‏"كريات شمونة"، بِصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، ‏رداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية.

بدورها، أكّدت "القناة 12" الإسرائيلية، وقوع إصابات مُباشرة وسط "كريات شمونة" في إثر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.

كذلك، نشب حريق في محيط محطة حافلات شركة "إيجد" داخل المستوطنة؛ من جرّاء القصف الصاروخي من لبنان.

وفي سياقٍ متصل، طلب رئيس بلدية "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، من المستوطنين أن يبقوا قرب الأماكن المحمية من هذه اللحظة وحتى إشعارٍ آخر.

وفي وقتٍ سابق، شنّ مقاتلو ‌‏المقاومة هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تجمّعٍ مُستحدث لجنود الاحتلال ‏في شمال "أبيريم"، والتي أصابت أهدافها بدقة. ‏

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابةً مباشرة، ما أدّى إلى تدميرها. ‏

كما استهدف مقاتلو ‌‏المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال ، في "حرج شتولا" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

واستهدفوا أيضاً موقع البغدادي، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وذلك ‏بالأسلحة الصاروخية، محقّقين إصابةً مباشرة في الموقعين. ‏

وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة كذلك، استهدفت المقاومة موقع "الرمثا" بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابته إصابةً مباشرة.