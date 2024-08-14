استطلاع لوطن: 60 % يؤيدون إدارة حركة حماس لقطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

رام الله – وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية ان الغالبية تؤيد إدارة حركة حماس لقطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول من تؤيد ادارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي؟ حيث قال 60 % من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون حركة حماس، بينما قال 30 % من المستطلعة آراؤهم انهم يؤيدون حكومة وحدة وطنية بمشاركة مختلف الفصائل.

وقال 10 % من المستطلعة آراؤهم انهم يؤيدون حكومة التكنوقراط برئاسة محمد مصطفى لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.