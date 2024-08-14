الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات لدعم 17 مشروعًا رياديًا مدرًا للدخل للنساء الريفيات في ريف دورا الغربي

وطن: وقعت الإغاثة الزراعية اتفاقيات لدعم 17 مشروعًا رياديًا مدرًا للدخل لصالح النساء الريفيات في تجمع قرى دورا الغربي، والتي تشمل قرى بيت مرسم، البيرة، والبرج، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين النساء في هذه القرى من خلال توفير فرص عمل، تحسين الدخل، وتعزيز دورهن في المجتمع، حيث تم التوقيع في قاعة مجلس قروي التجمعات المذكورة، بحضور مدير مكتب الإغاثة الزراعية في الخليل السيد محمود الحروب، ورئيس المجلس السيد يوسف تلاحمة، وأعضاء من لجنة المشروع.

وأكد السيد محمود الحروب على أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنساء الريفيات، مشدداً على دور المرأة الفاعل في تحقيق الاستدامة والازدهار في المنطقة.

كما أشار السيد يوسف تلاحمة إلى أن هذه المشاريع تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للنساء في المنطقة، وتشجيعهن على الابتكار والإبداع في مجالات مختلفة.

من جانبهم، شددوا أعضاء لجنة المشروع على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم النساء المشاركات بالموارد والتدريب اللازمين لضمان نجاحهن واستدامة مشاريعهن.

يأتي هذا النشاط في إطار جهود الإغاثة الزراعية المتواصلة لدعم وتمكين المرأة الريفية، وتأكيداً على التزامها بدعم المجتمعات المحلية وتوفير بيئة داعمة للنمو المستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين مستوى المعيشة للنساء الريفيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي هذا التدخل من خلال مشروع "تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (ARDI 2)"، الممول من وزارة الخارجية للحكومة الدوقية لوكسمبورغ.