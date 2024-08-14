الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد شادي شيحة من عناتا إلا بشرط دفنه خارج البلدة

وطن: رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان الشهيد الطفل شادي شيحة (16 عاما) من بلدة عناتا شرق مدينة القدس، إلا بشرط دفنه خارج البلدة.

وأفادت عائلة الشهيد شيحة، بأن الاحتلال اشترط دفنه خارج البلدة، إلا أن العائلة ترفض استلامه تحت هذا الشرط، وتصر على دفنه في مسقط رأسه وفي بلدته عناتا.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطنون من مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس، النار صوب منازل القرية، دون وقوع إصابات.

يُذكر، أن الشهيد شيحة ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا مساء أمس الثلاثاء، أثناء عمله في مغسلة مركبات يملكها في المكان.