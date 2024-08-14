محكمة في تل أبيب تقرر احتجاز 38 مليون شيكل من أموال المقاصة لصالح 3 عائلات مستوطنين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، قرارا بحجز 38 مليون شيكل من أموال المقاصة لصالح أهالي 3 مستوطنين من الأربعة الذين قُتلوا في عملية قرب مستوطنة "عيلي" السنة الماضية.

وقدّم أهالي المستوطنين الدعوى استنادا إلى القانون الجديد الذي يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات عن قتلى إسرائيليين، وبموجبه تُحتجز 10 مليون شيكل من أموال السلطة مقابل كل مستوطن قتيل بعمليات ينفذها فلسطينيون، و5 مليون شيكل تعويض لكل مُستوطن مُصاب إثر عملية.

وكان قد استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حزيران/ يونيو 2023، في عملية إطلاق نار نفذاها قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، وإصابة أربعة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.