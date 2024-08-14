الاحتلال يهدم 4 مساكن وثلاث منشآت في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مساكن وخيمة ومنشأتين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمع "أم الخير" في مسافر يطا، وهدمت بالجرافات أربعة مساكن وخيمة ومنشأتين "كرفانات"، للمواطن ياسر الهذالين وأبنائه عدي، وأنيس، وعلي، وشردت 30 شخصا من أفراد عائلاتهم إلى العراء.

كما شملت عمليات الهدم تدمير شبكات وخزانات للمياه ووحدات للطاقة الشمسية.

يُذكر أن قوات الاحتلال هدمت قبل نحو شهرين منزلا وخيمة وبركسا للمواطن الهذالين، ضمن عملية هدم واسعة طالت تجمع "أم الخير"، وطالت 11 منزلا ومسكنا وعددا من الخيام والمنشآت.

وصعّدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة عمليات الهدم في مسافر يطا بشكل كبير، وذلك ضمن خطة استعمارية يسعى اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى تنفيذها، وتهدف إلى تهجير الأهالي من تلك المناطق لصالح عمليات التوسع الاستعماري.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.